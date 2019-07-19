На Кубани собран рекордный урожай зерна

По итогам уборочной кампании в Краснодарском крае было собрано рекордные 11,1 млн тонн зерна. Это на 700 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, такого урожая на Кубани еще не было.

Губернатор отметил, что преимущественно получен урожай пшеницы третьего-четвертого класса – самого востребованного на сегодняшний день.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань“, в 2017 году в крае аграрии собрали более 10,3 млн тонн зерна, что на 212 тыс. тонн больше по сравнению с урожаем 2016 года.

По данным краевого правительства, кубанское зерно на сегодняшний день закупают 80 стран мира. К 2024 году планируется увеличить объем производства культуры более чем на 20%. Объемы экспорта продукции АПК должны достичь $3,8 млрд.

Василий Хитрых