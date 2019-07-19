Назначен генеральный директор «Тюменьэнерго»

Совет директоров «Тюменьэнерго» (входит в ПАО «Россети») одобрил назначение Алексея Солдатенко на должность гендиректора компании. Господин Солдатенко исполнял обязанности главы «Тюменьэнерго» с 26 июня 2019 года. До этого компанией руководил Александр Мелихов, который решил уйти с поста из-за состояния здоровья.

В новой должности Алексей Солдатенко займется реализацией концепции «Цифровая трансформация 2030», дальнейшим улучшением производственных и финансово-экономических показателей, а также развитием человеческого капитала, сообщили в пресс-службе.

Ранее господин Солдатенко занимал должность Читаэнерго» (входит в «МРСК Сибири»). В «Тюменьэнерго» работал заместителем гендиректора компании, позже исполняющим обязанности главы.

АО «Тюменьэнерго» образовано в 1979 году. Единственный владелец — ПАО «Россети». Компания обслуживает Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.