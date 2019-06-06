Энергетикам запросили строгий режим

Как стало известно “Ъ”, в Мещанском райсуде Москвы начались прения сторон по резонансному уголовному делу о создании преступного сообщества для хищения средств ОАО «МРСК Центра». Для его предполагаемого лидера, бывшего гендиректора белгородского филиала МРСК Виктора Филатова гособвинение запросило 12 лет строгого режима, а его сообщникам — по 11 лет. Подсудимые, в защиту которых выступал омбудсмен по делам предпринимателей Борис Титов, свою вину отрицают.

Выступление прокуроров заняло практически весь день. В ходе прений они просили судью Елену Гудошникову признать всех пятерых фигурантов уголовного дела виновными. Виктора Филатова — в организации преступного сообщества и растрате в особо крупном размере (ч. 1 ст. 210 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ), приговорив его к 12 годам колонии строгого режима. А его сообщников из числа бывших руководителей и сотрудников ОАО «Корпоративные сервисные системы» («КорСсис») Станислава Милькина, Алексея Зеленского, Павла Тищенко и Александра Пивоварова — к 11 годам заключения как пособников в совершении хищения более 240 млн руб. из «МРСК Центра». В качестве смягчающих обстоятельств представитель Генпрокуратуры Амалия Устаева назвала наличие практически у всех подсудимых детей, их положительные характеристики, ряд имеющихся заболеваний, а также тот факт, что господин Филатов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Однако при этом госпожа Устаева сразу оговорилась, что исправление подсудимых невозможно без реального лишения свободы, а потому нельзя применять к ним ст. 73 УК РФ и считать наказание условным.

Партнер юридического бюро TM Defence Олег Жуков, представляющий в суде интересы потерпевшей стороны, которой была признана «МРСК Центра», заявил “Ъ”, что он согласен с позицией Генпрокуратуры: «По нашему мнению, вина подсудимых была полностью доказана в ходе судебных слушаний, а потому потерпевшая сторона просит назначить им наказание, запрошенное гособвинителем».

Фигуранты уголовного дела были задержаны еще в 2015 году в рамках совместной операции СЭБ ФСБ, ГУЭБиПК МВД и Следственного комитета России. Само же расследование начали за два года до этого после обращения в правоохранительные органы руководства «МРСК Центра». Энергетики утверждали, что один из бывших руководителей энергетической компании Евгений Макаров заключил ряд экономически невыгодных для «МРСК Центра» аутсорсинговых договоров, в результате чего обществу был нанесен ущерб на сумму не менее 880 млн руб. Господина Макарова объявили в розыск, заподозрив в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) при фиктивной передаче из территориальных органов «МРСК Центра» сотрудников в сервисную компанию «КорСсис», руководителем которой являлась его жена Тамара Макарова. В рамках начавшегося расследования был изучен только один эпизод, связанный с хищением денег «Курскэнерго» на 240 млн руб. При этом не исключено, что новые расследования будут инициированы уже после приговора.

Сам господин Филатов вину категорически отрицает, а в свое время даже объявлял голодовку в знак протеста против несправедливого, по его мнению, уголовного преследования. В этом он нашел поддержку омбудсмена по делам предпринимателей Бориса Титова, называвшего вменяемое фигурантам преступление «выдуманным». Подсудимые Станислав Милькин и Алексей Зеленский заявляли, что во время допросов на них оказывалось сильнейшее давление, с тем чтобы они признали свою вину. Однако старший следователь по особо важным делам при Александре Бастрыкине Сергей Новиков, которому была поручена проверка, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Судебный процесс по делу, насчитывающему почти 200 томов, затянулся еще и потому, что в ходе слушаний были допрошены множество свидетелей и подробно изучены результаты десятка экспертиз.

Как ожидается, выступления обвиняемых и их адвокатов займет не менее недели, после чего суд предоставит подсудимым последнее слово и удалится для вынесения приговора.

Сергей Сергеев