За тоннелем показался порт

Как выяснил “Ъ”, «Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева обещает заменить федеральный бюджет в еще одном крупном инфраструктурном проекте на Дальнем Востоке. Вслед за вторым Северомуйским тоннелем бизнесмены готовы построить объекты федеральной инфраструктуры угольного терминала «Север» и железную дорогу к нему за 22,6 млрд руб. Терминалом ранее занималась группа «Сумма», теперь его купили акционеры «Востокугля». В отрасли к планам бизнесменов относятся скептически, сомневаясь в их реалистичности.

Акционеры «Востокугля» Дмитрий Босов и Александр Исаев закрыли сделку по покупке у «Открытого порта Находка» (аффилирован с группой «Сумма» Зиявудина Магомедова, который находится под арестом с марта 2018 года) проекта угольного терминала «Север». Это следует из материалов Росжелдора к совещанию 11 июля у вице-премьера Максима Акимова (есть у “Ъ”). В рамках сделки приобретены объекты незавершенного строительства, сумма неизвестна, стоимость строительства всего терминала оценивалась в 12,8 млрд руб. «Востокуголь» намерен завершить строительство и начать экспорт через терминал с 2022 года.

Более того, согласно материалам, в конце апреля «Востокуголь» направил в Минтранс письмо, предложив за счет собственных средств построить объекты федеральной морской инфраструктуры для терминала, а также расширить железнодорожные подходы (так называемый транспортный узел «Восточный—Находка»). Предполагалось, что эти работы оплатит бюджет, их стоимость составляет 22,6 млрд руб. С такой оценкой проект фигурирует в комплексном плане модернизации инфраструктуры, однако, сообщается в материалах, в условиях бюджетных ограничений основной объем финансирования перераспределен на 2022–2024 годы.

Исходно проект «Восточный—Находка» входил в ФЦП «Развитие транспортной системы России до 2020 года», заказчик — «Ространсмодернизация» (РТМ, подведомственна Минтрансу). Конкурс на строительство железнодорожной и портовой инфраструктуры выиграла «Стройновация» (часть группы «Сумма», 9 июля признана банкротом): тогда «Сумма» планировала развивать терминал «Север», увеличив его мощность к 2025 году до 20 млн тонн. Между РТМ и «Стройновацией» были трения, заказчик не раз подавал на компанию в суд. Кончилось все тем, что из-за неоднократных срывов сроков и полной остановки деятельности подрядчика РТМ в одностороннем порядке отказалась от исполнения обязательств по контрактам и они были расторгнуты, говорится в материалах.

О том, что «Сумма» может продать «Открытый порт Находка» и им интересуется Дмитрий Босов, год назад сообщали «Ведомости». В конце августа 2018 года в письме главе ОАО РЖД Олегу Белозерову о желании участвовать в строительстве Северомуйского тоннеля-2 господин Босов напоминал, что для собственных нужд «Сибантрацит» строит порты «Вера», УППК «Север» и «Терминал А» (см. “Ъ” от 27 сентября 2018 года).

Предложение «Востокугля» по транспортному узлу обсуждалось на совещании на площадке РТМ в конце мая при участии самой компании, ОАО РЖД, структур и агентств Минтранса, для проработки сформирована рабочая группа. На совещании у господина Акимова, по словам собеседников “Ъ”, детально вопрос не обсуждался.

В Минтрансе и Росморречфлоте на запрос “Ъ” не ответили, в «Востокугле» и ОАО РЖД от комментариев отказались. В РТМ “Ъ” подтвердили факт завершения сделки и планы «Востокугля» за свои средства построить часть федеральных объектов железнодорожной и морской инфраструктуры, связанных с терминалом «Север», а также железную дорогу необщего пользования.

Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что мощности строящихся терминалов на Дальнем Востоке на 25% больше, чем провозная способность железной дороги. Исходя из уже объявленных компанией Дмитрия Босова планов получается, что они построят тоннель вчетверо дешевле, чем ОАО РЖД, и всего за пять лет. «Может, тогда все узкие места отдать господину Босову на строительство и реконструкцию?» — иронизирует собеседник “Ъ”.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что «Востокуголь» позиционирует себя как равноправного партнера ОАО РЖД в реализации ключевых инвестпроектов, и «Восточный—Находка» вполне укладывается в эту концепцию. «Сибантрацит» меньше, чем большинство угольных компаний, страдает от снижения цен на уголь, так как специализируется на добыче металлургических углей, а участие в стратегических проектах позволит эффективнее работать с госбанками, полагает эксперт. Но необходимость одновременно финансировать инфраструктурные проекты и строительство обогатительных фабрик, по его словам, станет серьезным вызовом для компании.

Анастасия Веденеева