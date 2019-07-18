Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на €242 млн за слишком дешевые микрочипы

Еврокомиссия оштрафовала в четверг, 18 июля, американского производителя микрочипов Qualcomm на €242 млн. Компания понесла наказание за злоупотребление доминирующим положением на рынке чипов радиомодема для работы устройств в сетях 3G. В частности, в период с 2009 по 2011 год она продавала свои микрочипы двум китайским производителям смартфонов — Huawei и ZTE — по заниженным ценам (ниже их себестоимости), чтобы вытеснить с рынка британского конкурента, компанию Icera.

«Чипы радиоприема — ключевые компоненты устройств, которые позволяют устройствам подключаться к интернету. Qualcomm продавала эти чипы ключевым клиентам по заниженным ценам, чтобы вытеснить конкурента. Стратегия Qualcomm препятствовала свободной конкуренции на рынке и инновациям, а также ограничила потребителям выбор доступных устройств на рынке с огромным спросом и потенциалом для инновационных технологий»,— заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Это уже второй штраф, накладываемый Еврокомиссией на Qualcomm за злоупотребление доминирующим положением на рынке за последние два года. В начале 2018-го американский производитель был оштрафован почти на €1 млрд за то, что в период с 2011 по 2016 год выплатил Apple несколько миллиардов долларов, чтобы та не использовала чипы других производителей в iPhone.

Кирилл Сарханянц