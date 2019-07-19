Угон оценили рублем и валютой

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) началось рассмотрение по существу резонансного уголовного дела жителя Сургута Павла Шаповалова. Он обвиняется в попытке угона рейса «Аэрофлота» в январе этого года. Несмотря на то, что подсудимый признан невменяемым, к нему поданы иски от нескольких пострадавших. Так, авиакомпания оценила свой ущерб в сумму около 2,5 млн руб., а пассажиры требуют компенсации за опоздания на стыковочные рейсы, в том числе и на Мальдивы.



В четверг в суде ХМАО начался процесс по уголовному делу жителя Сургута Павла Шаповалова, который обвиняется в угоне самолета (ст. 211 УК РФ) авиакомпании «Аэрофлот». Напомним, инцидент произошел 22 января этого года на борту самолета Boeing, следовавшего рейсом Сургут—Москва. Как установило следствие, ранее судимый житель Сургута Павел Шаповалов подошел к одному из бортпроводников и спокойно заявил о необходимости изменить курс и доставить его в Афганистан. Он угрожал наличием пистолета, хотя впоследствии оружия при нем не нашли. В кабину пилотов его не пустили. После сообщения об инциденте от бортпроводников пилоты решили посадить самолет в ближайшем аэропорту — в Ханты-Мансийске. На борту находились 69 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал. После посадки на самой дальней стоянке (для вертолетов) авиалайнер сразу блокировал спецназ Росгвардии и задержал не сопротивлявшегося Павла Шаповалова. 23 января его арестовали на два месяца. В середине мая арест был продлен. Кроме того, обвиняемый был переведен в психиатрическую клинику. Экспертиза признала его невменяемым: он страдает шизофренией. В крови подсудимого были также обнаружены следы наркотического вещества.

В ходе судебных слушаний представитель перевозчика объявил, что действия подсудимого нанесли ущерб авиакомпании в размере 2,4 млн руб. и $4,4 тыс. «Это вынужденная посадка в Ханты-Мансийске, плюс простой воздушного судна, лизинговый простой и наземное обслуживание»,— пояснил он. На заседании присутствовала также пассажирка рейса — жительница Нефтеюганска Татьяна Воронянская, направившая в суд гражданский иск о возмещении морального и материального ущерба. По ее словам, Павел Шаповалов должен ей 10,7 тыс. руб. Эта сумма включает в себя оплаченный день в отеле на Мальдивах, куда она летела через Москву. На острова ее семья улетела без нее.

По словам адвоката обвиняемого Евгения Жердева, Павел Шаповалов сейчас нуждается в лечении. Решение по компенсации авиакомпании и пассажирам может быть озвучено судом во время оглашения приговора. Господин Жердев считает, что необходимо дождаться опроса экипажа того самого рейса. Рассмотрение уголовного дела будет продолжено 14 августа, когда в суд прибудут свидетели обвинения, среди которых будет и экипаж самолета.

Мария Арабей