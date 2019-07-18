Гендиректором Disney в России станет Кахабер Абашидзе

Гендиректором «Уолт Дисней Компани СНГ» станет Кахабер Абашидзе, сообщили в пресс-службе компании. Он будет совмещать должности руководителя регионов «Россия и СНГ» и «Центральная и Восточная Европа».

Новый гендиректор российского Disney с 1996 года работал в компаниях Turner и Fox в России. На протяжении семи лет он занимал должности регионального менеджера в Fox International Channels и коммерческого директора в Jetix Europe. В 2008 году господин Абашидзе начал работу в Disney в должности вице-президента по дистрибуции телеканалов в Италии, Испании, Португалии, странах Центральной и Восточной Европы, Африки и на развивающихся рынках. С 2014 по 2019 год Кахабер Абашидзе возглавлял офис компании Disney в Турции, Греции, Израиле и странах Ближнего Востока, курируя также развитие медиадистрибуции.

Кахабер Абашидзе сменит Марину Жигалову-Озкан, которая руководила компанией в России и СНГ 13 лет. Ранее стало известно, что с 2 сентября Марина Жигалова-Озкан перейдет на работу в Сбербанк, где займет должность старшего вице-президента, руководителя департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций банка.

Валерия Лебедева