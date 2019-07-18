Доска объявлений Что происходит в Instagram Леди Гаги и при чем здесь Ирина Шейк

В официальном аккаунте Леди Гаги в Instagram вот уже неделю наблюдается столпотворение россиян. Последний пост певицы собрал больше 500 тыс. комментариев (в среднем ее фото и видео обычно набирают 15 тыс. комментариев), среди которых большую часть составляют русскоязычные послания. Сначала комментарии носили негативную оценку и были вызваны слухами о том, что Леди Гага переехала к голливудскому актеру Брэдли Куперу, расставшемуся с русской топ-моделью Ириной Шейк. Затем они превратились в поток сознания, странным образом фиксирующий нынешнюю российскую действительность.

Эта история началась еще с выступления Леди Гаги и Брэдли Купера на церемонии «Оскар» в феврале этого года, когда при исполнении композиции «Shallow», вошедшей в саундтрек фильма «Звезда родилась», над дуэтом разве что не летали амуры (Ирина Шейк в это время сидела в зрительном зале). В прошлом месяце голливудский актер и русская топ-модель официально обьявили о расставании, а неделю ранее таблоид за таблоидом начал писать о том, что Гага переехала к Куперу в его особняк в Лос-Анджелесе. Это и стало последней каплей, переполнившей море великого русского терпения, и армия негодующих обрушилась на Instagram Леди Гаги.

Если сначала большинство комментариев сводилось к призывам вернуть Ирине мужа, то сейчас это уже больше походит на какую-то очень странную разношерстную доску объявлений для россиян: Сергей Жуков спрашивает, сколько стоит гараж на Бирюлево-Товарной, представители малого бизнеса рекламируют монтаж пластиковых окон («Брэдли ставить не будем — а вам поставим»), жены напоминают мужьям купить хлеб в магазине — и все в таком духе.

Комментаторы уже вовсю предлагают провести референдум и сделать микроблог Леди Гаги территорией Российской Федерации. Ну и самым популярным комментарием, конечно же, стал: «Гуси, гуси! Га-га-га».

Звезды отечественного шоу-бизнеса тоже остро отреагировали на развитие событий в этом любовном (по неподтвержденным данным) треугольнике. Поддержал Ирину, назвав Леди Гагу «угонщицей», шоумен Андрей Малахов. Напротив, продюсер Яна Рудковская и певица Рита Дакота высказались с пожеланиями счастья новоиспеченной паре.

Современный летописец Семен Слепаков разразился целой поэмой, выпустив в своих соцсетях «Сказ про Ирку, Гагу Леди и Брэдлика окаянного».

Instagram давно превратился в подглядывание в замочную скважину. Сегодня почти каждый пользователь думает, что имеет право судить со своей колокольни, давать советы, невзирая на нарушение границ, переходить на личности, не имея достаточного количества информации для экспертной оценки. С учетом этой «новой гласности» расставания и разводы сколь-нибудь публичных людей становятся достоянием и темой для обсуждения небывалой по численности общественности. Это не вполне здоровое явление XXI века, характеризующее чаще всего отсутствие собственной гармоничной личной жизни, еще предстоит осмыслить социологам.

Насколько же долго продлится атака российских троллей на певицу, сказать сложно (все уже ждут нового поста, чтобы можно было обновить доску объявлений), но пока рунет продолжает гостить в Instagram Леди Гаги, пусть и на гусиных правах, без референдума.