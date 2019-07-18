Украина вводит спецпошлины на импорт российского дизтоплива и сжиженного газа

Власти Украины введут спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа, которые будут действовать с 1 августа, сообщил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус в Facebook. На дизельное топливо она составит 3,75%, на сжиженный газ — 1,75%, а с 1 октября они увеличатся до 4% и 3% соответственно. Решение принято в ответ на расширение российских экономических санкций.

Как сообщил глава таможенной службы Украины Максим Нефьодов, финальный текст постановления кабинета министров, которое предусматривает введение спецпошлин, отсутствует. «Идет затяжная борьба в кулуарах. Есть лоббисты с разных сторон, которые растаскивают этот текст на куски и пытаются что-то в него вписать или вычеркнуть»,— сказал он на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации в Киеве (цитата по «Интерфаксу»).

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Украинский запрет на импорт и заградительные пошлины были введены в 2015 году. С тех пор Киев его неоднократно продлевал, а список «санкционных» товаров расширял. Под запретом, в частности, находится молочная и алкогольная продукция, чай, кофе, пиво, продукция химической промышленности для сельского хозяйства и средства личной гигиены. В мае 2019 года под запрет попали произведенные в России удобрения, сельхозпродукция, транспорт, фанера. Россия отвечала аналогичными ограничениями.

Подробнее о введении пошлин на топливо читайте в публикации “Ъ”.

О других последних ограничениях — в публикации “Ъ” «Украина усиливает границу с Россией».