18 июля, четверг
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

События

В Удмуртии могут начать выращивать новый вид злака трититригию

В Удмуртии могут в ближайшие годы начать выращивать новый вид злака трититригию — выведенный российскими учеными гибрид пшеницы и пырея. Специалисты отдела интродукции и акклиматизации растений Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН ведут переговоры с создателями этой культуры о том, чтобы она появилась и в Удмуртии, сообщает пресс-служба центра.

По словам начальник отдела Александра Федорова, в отличие от обычной пшеницы трититригия имеет более стабильный рост и меньше подвергается воздействию погодных условий. В условиях Удмуртии трититригия дает два урожая: зерно можно использовать для выпечки хлеба и кондитерских изделий, а зеленую массу – для корма животных. «Такая культура в Удмуртии нужна, нужно ее испытать, потому что одно из главных преимуществ этой культуры — это стабильность растений и продуктивность растений при любых изменениях погоды»,— рассказал Александр Федоров.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Мероприятия

Интервью

Первые лица

мы в социальных сетях

Профиль пользователя