Минобороны РФ назвало «фейком» сообщения об участии российского спецназа в боях в Идлибе

Минобороны России назвало «очередным фейком» сообщения СМИ об участии специальных подразделений» России в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб. В ведомстве заверили, что «никаких российских "сухопутных войск" в Сирии не было и нет».

«Распространяемая информация о якобы участии в боевых действиях российских "сухопутных войск" и "специальных подразделений" в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк»,— говорится в поступившем в “Ъ” заявлении Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что по договоренности между Россией и Турцией «по периметру зоны деэскалации Идлиб размещены только наблюдательные посты российской военной полиции». Они совместно с турецкой стороной контролируют соблюдение режима прекращения огня.

Ранее Reuters сообщало, что в боях в Идлибе вместе с сирийскими правительственными войсками участвует российский спецназ. Агентство приводило слова представителя оппозиционной коалиции «Национальный фронт освобождения» Наджи Мустафы, который утверждал, что «российские спецподразделения сейчас присутствуют на поле боя». По его данным, Россия вмешалась, когда силы президента Сирии Башара Асада «не смогли продвинуться».

Напомним, в сентябре прошлого года президенты России и Турции пришли к договоренности о том, что военной операции в Идлибе не будет. Министры обороны двух стран подписали в присутствии президентов меморандум о стабилизации обстановки в этой провинции и создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции.

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