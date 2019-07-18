Компания Skoda модернизировала кроссоверы Karoq и Kodiaq в версиях 2020 модельного года.

Обновленные модели визуально можно отличить от предыдущих версий по надписи Skoda, заменившей фирменную эмблему на дверце багажника.

Машины получили систему мониторинга слепых зон Side Assist, контролирующую ситуацию на 70 метров вокруг машины и сигнализирующую о препятствиях при движении задним ходом.

Для переднеприводных модификаций стали доступны адаптивные амортизаторы, способные менять свои характеристики в зависимости от выбранных настроек подвески. Skoda Karoq также получила новый двигатель — 190-сильный 2-литровый дизель с 7-ступенчатым «роботом» DSG и полным приводом.

Напомним, в России представлен только Skoda Kodiaq — автомобиль стоит от 1,4 млн руб.