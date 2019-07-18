Владельцы iPhone все чаще меняют их на смартфоны Samsung

Американская компания BankMyCell, предлагающая обменивать старые телефоны на новые, провела исследование, в котором выяснила, что лояльность владельцев смартфонов Apple уменьшилась на 15,2% по сравнению с прошлым годом. В исследовании была собрана информация среди 38 тыс. человек, обменявших свои телефоны с октября 2018 года.

В июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung. В то же время только 7,7% обменяли Galaxy S9 на iPhone. В целом лояльность к Apple достигла своего нижнего значения с 2011 года и составляет 73% (в 2017 году она была на пике, когда 92% аудитории были лояльны к бренду).

По данным британской исследовательской компании Kandar, во втором квартале 2019 года 36% покупателей в США приобрели устройства на операционной системе iOS, что на 2,4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи смартфонов на Android выросли на 2,5% и составляют 61% от общих продаж смартфонов в США.

Евгений Федуненко