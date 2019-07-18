Reuters: «Транснефть» планирует подмешивать некондиционную нефть в чистый поток

«Транснефть» предложила со следующей недели подмешивать нефть с высоким содержанием хлорорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов от загрязненной нефти. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтяных компаниях, с таким предложением «Транснефть» выступила на совещании в Минэнерго РФ.

Агентство отмечает, что подмешивание некондиционной нефти в чистый поток приведет к росту уровня содержания хлорорганики до 5 ppm (при допустимом 6 ppm). Сейчас примерно 1 ppm в Приморске и Новороссийске, 3,5 ppm — в Усть-Луге. Также из-за подмешивания может измениться качество нефти Urals с отгрузкой из портов Новороссийск, Усть-Луга и Приморск, а также сырье, отгружаемое на НПЗ в центральной части России.

Источники уточняют, что нефтяные компании России не согласились с предложенной схемой и-за опасений, что рост содержания органических хлоридов приведет к ухудшению качества нефти и потребует дополнительных технических решений от НПЗ. Собеседники агентства утверждают, что нефтяники продумывают альтернативные варианты решения проблемы. При этом один из источников сообщил, что схема, предложенная «Транснефтью», уже согласована с Минэнерго и планы вряд ли изменятся.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлено под домашний арест.

Ранее “Ъ” стало известно, что повышенная концентрация хлоридов фиксировалась в системе «Транснефти» еще до ситуации с загрязнением нефтепровода «Дружба» в середине апреля. Так, 4–12 апреля нефть с содержанием хлоридов выше нормы получал Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Хлор в законе».