УАЗ и «Мазда-Соллерс» подали заявки на экспортную господдержку

УАЗ и «Мазда-Соллерс» подали заявки на участие в новой системе поддержки экспорта и спроса — корпоративную программу повышения конкурентоспособности (КППК), сказал в интервью “Ъ” владелец и глава совета директоров «Соллерса» Вадим Швецов.

Участники программы станут известны до конца года. КППК предполагает долгосрочные обязательства компаний по росту экспорта. В обмен им предлагается доступ к банковской субсидии: с 2020 года государство готово субсидировать 4,5 процентного пункта по кредитам экспортерам. В дальнейшем КППК даст преференциальный доступ и к логистической субсидии, компенсирующей часть затрат на перевозку продукции (у машиностроителей эта мера считается наиболее эффективной), а также к льготному лизингу и другим инструментам поддержки спроса.

Подробнее читайте в интервью “Ъ”.