Домен дошел до торгов

Владелец зарегистрированного более 22 лет назад домена kazan.ru выставил его на продажу в специализированном интернет-магазине за 650 тыс. руб. При этом он рассчитывает на рост ставок до 1 млн руб. Эксперты считают эти ожидания завышенными, хотя относят домен к разряду уникальных. В мэрии Казани, ресурсы которой располагаются на kzn.ru, говорят, что не испытывают «острой необходимости» в смене домена, но обещают рассмотреть предложение.



Магазин доменов российского регистратора доменов Ru-Center (АО «Региональный сетевой информационный центр») предлагает ресурс kazan.ru за 650 тыс. руб. При этом оператор торговой площадки допускает торг и отмечает, что потенциальный покупатель может снизить цену в пределах 487,5 тыс. руб. Сделка состоится, если предложение устроит владельца. Она будет оформлена путем передачи прав от продавца к покупателю с комиссией 3–10% от суммы сделки в зависимости от статуса владельца в клубной программе Ru-Center.

В качестве владельца домена kazan.ru “Ъ” представился предприниматель Олег Ларионов. Он рассказал, что уже имеет предложение стоимостью 500 тыс. руб., но рассчитывает на повышение ставок — до 1 млн руб. Господин Ларионов добавил, что также намерен продать свои домены kazan.su и chelny.ru, которые сейчас выставлены за 5 тыс. и 50 тыс. руб., соответственно.

Домен kazan.ru был зарегистрирован 22 года и семь месяцев назад. За это время он сменил множество владельцев. Господин Ларионов, судя по информации магазина, распоряжается доменом с января 2015 года. Этот ресурс — самый дорогой из предлагаемых магазином Ru-Center российских доменов со словом kazan в названии. Так, наиболее приближающиеся к нему по цене kazanavia.ru и pokazania.ru выставлены лишь за 129 тыс. руб. На kazan.ru работает одноименный новостной портал, но самая свежая новость была размещена еще 28 июня.

Эксперты считают ожидания владельца получить за домен 1 млн руб. маловероятными. «Цена 1 млн рублей — это завышенная цена»,— говорит руководитель проектов по оценке бизнеса и нематериальных активов НАО «Евроэксперт» Алеся Нестерова. При этом она считает, что домен kazan.ru «можно отнести к ряду уникальных: такие красивые и лаконичные домены нечасто поступают в продажу». « Ценовые ожидания текущего собственника, возможно, продиктованы той ценой, которую он в свое время заплатил за домен»,— предположила эксперт. Госпожа Нестерова считает, что покупателями такого домена легко могут стать представители городской власти или рекламные агентства с целью размещения новостного портала.

В мэрии Казани, ресурсы которой располагаются на kzn.ru, обещали «рассмотреть предложение» по приобретению kazan.ru. «Но острой необходимости в смене доменного имени нет»,— сказал “Ъ” глава пресс-службы Владимир Казанцев.

Полина Петрова, Глеб Михайлов