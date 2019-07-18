Лахте подвезут туристов

Район Лахты свяжут водным пассажирским сообщением с центром города и пассажирским портом «Морской фасад». Для этого в Яхт-клубе Санкт-Петербурга в порту «Геркулес» будет построена причальная стенка, что позволит принимать около 3 тыс. человек в пиковые дни. В яхт-клубе рассчитывают, что маршрут будет востребован у туристов, желающих посетить «Лахта-центр». Участники рынка сомневаются, что турпоток к новому символу города будет значительным.

На территории Яхт-клуба Санкт-Петербурга будет создан пассажирский причал, который позволит связать Лахту водным сообщением с центром города и пассажирским портом «Морской фасад». Об этом “Ъ” сообщил командор яхт-клуба Владимир Любомиров. «Пока кластер вокруг башни ("Лахта-центра". — “Ъ”) не сформирован, но уже сейчас существует очень большой интерес со стороны туристических операторов, потому что это самое высокое здание в Европе со смотровой площадкой и большим количеством общественных пространств»,— рассказал он.

Конкретные маршруты, которые будут связывать Лахту с центром города, господин Любомиров не уточнил, отметив, что их разработкой предстоит заниматься судоходным компаниям. Переговоры с ними планируется начать после строительства в порту «Геркулес» (здесь расположен Яхт-клуб Санкт-Петербурга) новой марины, которое завершится в конце 2020 года. По предварительным расчетам, в пиковый период яхт-клуб сможет принимать около 3 тыс. человек в день. Маршрут рассчитан, прежде всего, на туристов, но также будет интересен горожанам, говорит господин Любомиров. Коммерческий директор «Морского фасада» Алексей Панфилов сообщил “Ъ”, что планы создания маршрута между пассажирским портом и Лахтой пока обсуждались только на уровне идеи. В Газпроме не ответили на запрос “Ъ”.

Создание причальной инфраструктуры является частью проекта «Газпрома» по созданию в порту «Геркулес» международного парусного центра с мариной. Согласно опубликованному в 2013 году дизайн-проекту, компания намеревалась построить в порту здание парусной академии, площадью 3,6 тыс. кв. м, эллинг, 46-метровую башню с обзорными террасами, бутик-отель на 61 номер с конференц-залом и рестораном, организовать вертолетную площадку. Стоимость проекта на тот момент оценивалась в $60,8 млн. Инвестиции «Газпрома» в проект составят несколько миллиардов рублей, говорит господин Любомиров. Пока речь идет о создании марины и здания яхт-клуба, остальные параметры проекта еще не утверждены, говорит представитель Яхт-клуба Санкт-Петербурга. Окончательное завершение проекта запланировано на 2021–2022 год, после модернизации количество стояночных мест в яхт-клубе вырастет с 120 до 284, пояснил он. Вблизи марины также должна будет появиться теннисная академия, а в составе «Лахта-центра» запланировано открытие научно-образовательного центра, панорамного ресторана, открытого амфитеатра, торговых помещений.

Генеральный директор ГК «Астра Марин» Андрей Кузнецов называет турпоток в направлении «Лахта-центра» незначительным. По этому маршруту невыгодно ходить скоростными судами, а без них путь будет занимать продолжительное время, указывает он. В свое время поднимался вопрос потенциальной транспортировки 4 тыс. сотрудников «Газпрома» из Лахты до Петербурга, но существующий причал не был приспособлен для приема судов круизных компаний, рассказывает господин Кузнецов. По его словам, для работы на этом направлении потребовалось бы обновление флота. В «Едином центре водного туризма» (партнерство судоходных компаний «Нева Тревел Компани», «Драйвер» и «Смольнинское пароходство») отмечают, что маршруты в Финский залив, где открываются панорамы на новые символы города — стадион «Газпром Арена», небоскреб «Лахта-центр», мост Бетанкура,— начали набирать популярность.

В 2018 году, по данным речного регистра, к Петербургу было приписано 401 судно, в городе зарегистрировано 94 компании-судовладельца, которые занимаются перевозками пассажиров по экскурсионно-прогулочным и пригородным маршрутам. Крупнейшими игроками рынка речных перевозок являются компании «Астра Марин», «Нева Тревел Компани», «Водоходъ» и «Смольнинское пароходство». Средняя стоимость водного тура составляет 500–700 рублей. В 2018 году по рекам и каналам Петербурга прокатилось рекордное количество пассажиров маломерных судов — почти 3 млн человек, что в 1,7 раза больше, чем в 2017 году. К этому пассажиропотоку можно прибавить еще как минимум 500 тыс. человек, которых, по оценкам экспертов, обслужили компании, являющиеся нелегальными перевозчиками. Однако представители отрасли уверены, что цифры «черного» рынка занижены и общий пассажиропоток на реках и каналах в 2018 году приблизился к 7 млн человек. По оценке генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, без теневого сегмента объем рынка круизных услуг оценивается примерно в 2,8 млрд рублей, с учетом сопутствующего бизнеса — 3,6 млрд рублей.

Константин Куркин, Яна Войцеховская