В Москве проходит акция за оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

На Трубной площади в центре Москвы третий день подряд проходит очередная акция в поддержку кандидатов в депутаты в Мосгордуму. На площади, по оценке «Новой газеты» собрались порядка 500 человек, среди которых кандидаты, получившие отказ в регистрации: Юлия Галямина, Любовь Соболь, Илья Яшин. Информации о задержаниях не поступало.

Напомним, сегодня, 17 июля, Мосгоризбирком (МГИК) зарегистрировал на выборы в Мосгордуму 233 кандидата в депутаты. 57 человек получили отказ — из них 18 партийных кандидатов и 39 самовыдвиженцев, среди которых Любовь Соболь (43-й округ), Илья Яшин (45-й округ), Константин Янкаускас (32-й округ), Дмитрий Гудков (5-й округ), Анастасия Брюханова (42-й округ).

С 15 июля в 19:00 каждый день на Трубной площади в Москве проходит акция в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. 15 и 16 июля акции прошли без вмешательства полиции и задержаний. Организаторы намерены собираться на площади каждый день до 19 июля. На 20 июля запланирован согласованный митинг на проспекте Сахарова.

Подробнее о том, как большинство оппозиционных кандидатов не прошло регистрацию и как они собираются обжаловать решение,— в материале “Ъ” «Подписные истины».