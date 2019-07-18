«Это и есть трепет»

В ночь с 16 на 17 июля около 60 тыс. человек приняли участие в крестном ходе в память о гибели последнего российского императора Николая II и его близких. Колонну возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. В памятных мероприятиях также приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.



Впервые Царский крестный ход прошел в Екатеринбурге в 2003 году, после того, как был введен в эксплуатацию Храм-на-крови (построен на месте дома инженера Ипатьева). С тех пор это мероприятие всегда становится кульминацией «Царских дней» — серии мероприятий, посвященных годовщине гибели царской семьи и ее прислуги, которые были расстреляны большевиками в ночь с 16 по 17 июля 1918 года в доме Ипатьева. После убийства их тела вывезли в район деревни Коптяки, где останки пытались уничтожить с помощью серной кислоты и сжигания, а затем закопали под старой коптяковской дорогой. Официально большинство останков были обнаружены в 1991 году.

Перед началом крестного хода, маршрут которого проложен от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме (место, где уничтожались останки), митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отслужил ночную божественную литургию. Ему помогали митрополиты Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Челябинский и Миасский Григорий, а также епископы из соседних регионов. «Дай вам Бог всем здоровья, божьей помощи и благословения на все грядущее время, чтобы вы всегда помнили о том, какой ценой куплена для нас свобода нашей веры и свобода нашей страны»,— заявил митрополит Кирилл.

В литургии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, известный православный предприниматель Константин Малофеев. Вдова племянника императора Николая II Ольга Куликовская-Романова призналась, что очень трепетно относится к происходящему и радуется за то, что люди переосмысляют события прошлых лет. «У меня как будто бы трясется душа. Вы когда-нибудь переживали на экзамене, когда не были уверены в ответе? Ноги не тряслись? Не было ощущения, что что-то сейчас выскочит? — Вот это и есть трепет»,— рассказала она журналистам.

Около двух часов ночи митрополит Кирилл возглавил пешую колонну, двигающуюся до Ганиной Ямы. Маршрут шествия проходил по улицам: Царская — Толмачева — пр. Ленина — Татищева — Токарей — Бебеля — Техническая —Решетская — Леваневского. Верующие прошли до монастыря святых Царственных страстотерпцев через Железнодорожный лесопарк и поселок Шувакиш. Как отмечает пресс-служба Екатеринбургской епархии, маршрут шествия из года в год уточнялся и становился все ближе к историческому пути, которым тела членов царской семьи везли к месту их уничтожения. Общая протяженность маршрута составила около 20 км. Около шести утра верующие прибыли в монастырь на Ганиной Яме, где митрополит Кирилл провел божественную литургию.

По оценкам наместника монастыря на Ганиной Яме игумена Леонтия, в Царском крестном ходе приняли участие порядка 60 тыс. человек. За божественной литургией, по оценкам екатеринбургской епархии, причастились около 10 тыс. человек. Причастие велось из 100 чаш. В июле 2018 года, в год столетия гибели царской семьи, в крестном ходе приняло участие более 100 тыс. человек. Шествие возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Мария Деменева