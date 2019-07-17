На развитие системы «Единая карта петербуржца» направят 183,1 млн рублей

Комитет по госзаказу Петербурга объявил конкурс на разработку проекта развития системы «Единая карта петербуржца». Как сообщается на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 183,1 млн рублей.

В рамках контракта подрядчику предстоит разработать мобильное приложение с личным кабинетом, создать электронный каталог партнеров, модернизировать систему для формирования списка покупок, обеспечить держателям доступ к актуальной информации о бонусных программах и программах лояльности.

Заявки на участие в тендере ждут до 8 августа, победитель закупки станет известен 16 августа.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что соглашение о намерении создать единый платежно-идентификационный инструмент «Карту петербуржца» на базе платежной системы «Мир» в начале июля 2016 года подписали правительство города и Банк России.