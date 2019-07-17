Студентам среднеспециальных образовательных учреждений Дона повысят стипендию на 4,3%

В Ростовской области с первого сентября студентам профессиональных образовательных организаций проиндексируют государственную академическую и государственную социальную стипендии на 4,3%, сообщает управление информационной политики регионального правительства. Теперь размер государственной социальной стипендии составит 963 руб., а государственной академической – 642 руб.

Их выплачивают студентам очной формы обучения, которые учатся за счет бюджета.

«За первое полугодие 2019 года количество донских студентов, получивших государственную академическую стипендию составило 26,6 тыс. человек, а государственную социальную стипендию – 9,7 человек»., - приводит пресс-служба слова министра общего и профессионального образования региона Ларисы Балиной.

Академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации. Социальную стипендию платят детям-сиротам, инвалидам и студентам, получившим государственную социальную помощь.

Дарья Голякова