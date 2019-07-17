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Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ   |  купить фото

В Самарской области произошло массовое отравление гастарбайтеров из Узбекистана

В Сызрани госпитализированы 46 граждан Узбекистана с признаками отравления различной степени тяжести. Об этом в среду, 17 июля, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Гастарбайтеры были задействованы на сельскохозяйственных работах в селе Кошелевка Сызранского района. Они жили обособленно в жилом доме, готовили себе еду самостоятельно.

По факту массового отправления граждан Узбекистана следственным отделом по городу Сызрань СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка.

Андрей Сазонов


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