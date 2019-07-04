Компания ДОМ.РФ разработает мастер-план нового городского центра Геленджика

В западной части Геленджика будет новый городской центр. В настоящее время разрабатывается его мастер-план. Об этом генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник сообщил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву на рабочей встрече в Москве.

Концепция создания нового городского центра Геленджика включит в себя рекреационные, образовательные, спортивные и культурно-развлекательные объекты. Будет разработана концепция развития набережной курорта. Предлагается продлить прогулочную зону вдоль моря до Тонкого мыса и разработать рекомендации к развитию существующего участка.

Также планируется разработать дизайн-код города – регламент оформления вывесок, навигационных конструкций, нестационарных торговых объектов. «Разработанный с учетом локальной идентичности, дизайн-код улучшит облик города, создаст условия для развития малого и среднего предпринимательства и повысит удобство пользования городской инфраструктурой», - сообщил господин Плутник.

Василий Хитрых