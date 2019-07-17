«Вымпелком» запустит удаленную регистрацию абонентов

«Вымпелком» (бренд «Билайн») в августе запустит возможность удаленной регистрации абонентов в сети, сообщил вице-президент по продажам и клиентскому сервису оператора Юрий Смагаринский. По его словам, в розничной сети оператора появятся терминалы для самостоятельной регистрации сим-карт.

Также абоненты смогут зарегистрироваться удаленно, заполнив форму с данными и приложив фото с паспортом. «По такой же модели сейчас происходит регистрация, например, в каршеринговых сервисах»,— пояснил господин Смагаринский.

Юлия Тишина