ГК «Татнефть» открыла первую автозаправочную станцию в Узбекистане — АЗС расположена в Ташкентской области на автодороге Ташкент-Нурафшон, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Узбекнефтегаз». Татарстанская нефтяная компания планируют до конца 2020 года создать в среднеазиатской республике сеть из 22 станций.

На АЗС доступен местный бензин А-80, метан, а также российские марки А-92 и А-95, которые будут поставляться с нефтеперерабатывающего комплекса «Танеко», принадлежащего «Татнефти».

«Татнефть» стала третьей российской компанией, которая продает свое топливо в Узбекистане. В январе 2018 года в Ташкенте через дочернюю структуру бензин в розницу начал продавать «Газпром», в марте — «Лукойл».

Как писал “Ъ-Казань”, в декабре 2018 года татарстанская компания учредила в Узбекистане ООО «Татнефть-АЗС-Ташкент».

В мае компания договорилась с «Узбекнефтегаз» о разделе продукции на Приташкентском инвестиционном блоке в Узбекистане. В дальнейшем запланировано создание совместного предприятия для эксплуатации Ферганского НПЗ.

“Ъ-Казань”