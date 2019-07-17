Директор «Группы “Сирокко”» подозревается в уклонении от уплаты 70 млн рублей налогов

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Группа “Сирокко”» (Нижний Новгород, торговля вентиляционным оборудованием и обслуживание систем) Сергея Суханова, сообщает нижегородское следственное управление СК. Он подозревается в уклонении от уплаты более 70 млн руб. налогов с организации (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, компания в 2016-2017 годах создала фиктивный документооборот с организациями. Реальные хозяйственные взаимоотношения между предприятиями отсутствовали. Это позволило группе «Сирокко» незаконно получить вычет по НДС.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Группа “Сирокко”» была зарегистрирована в Нижнем Новгороде в 2009 году с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий, на официальном сайте компании указано, что она предоставляет услуги по продаже вентиляционного оборудования и обслуживанию инженерных систем. Директором является Сергей Суханов, которому принадлежат также 50% долей компании. Еще 50% владеет Ян Жемчужников. По итогам 2017 года при выручке в 468 млн руб. чистая прибыль компании составила 57,5 млн руб.

Напомним, за первое полугодие 2019 года в Нижегородской области было возбуждено на 12,5% больше уголовных дел о неуплате налогов, чем за весь 2018 год. Ранее производства начали также в отношении ООО «Бум-Центр» и ООО «Бекетов-Строй», производителя куриного мяса и яиц ООО «УК "Русское поле"», автодилера ТП «Нижегородец», магазина брендовой одежды класса люкс «Интермода», а также ряда заводов и предприятий малого и среднего бизнеса.

Анастасия Еремина