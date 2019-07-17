Трамвайному парку на юго-западе Петербурга поставили первую партию трамваев «Витязь-М»

Трамвайному парку №8, обслуживающему маршруты на юго-западе Петербурга, поставили первую партию из 21 нового вагона, которые осенью этого года должны выйти на маршрут №60. Как пояснили в городском комитете по транспорту, для данного парка это самое масштабное обновление подвижного состава за последние 15 лет. Все вагоны «Витязь-М» поставки 2019 года собраны в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что более 20 новых низкопольных трамваев «Витязь-М» по заказу ГУП «Горэлектротранс» поставит ООО «ПК "Транспортные системы"». Стоимость контракта составила 2,02 млрд рублей. Поставка новых трамваев должна быть осуществлена не позднее 1 сентября 2019 года.