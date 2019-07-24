Курс на восстановление

Рассказываем об эффективных процедурах в столичных салонах красоты.

«Белый сад»

Когда кажется, что кроме ножниц уже ничего не спасет, стилисты Центра здоровья и красоты отправляют своих клиентов на японскую лечебную процедуру Composio Pro (5 тыс. руб.). Другое ее название — «капитальная реконструкция», так как на пряди поочередно наносят четыре сыворотки с разным действием. Для заполнения пустот в кутикуле волоса — сыворотка с кератином, для питания и блеска — активный состав с маслом жожоба и коллагеном, для увлажнения — флюид из гиалуроновой кислоты и аминокислот, а завершающий этап — церамиды и масло виноградных косточек, которые формируют защитный слой и «запечатывают» полезные элементы внутри. Для восстановления плотности и гладкости нужен курс из трех-четырех процедур, но Composio Pro можно сделать и однократно, перед радикальным осветлением или завивкой, чтобы минимизировать последствия.

Театральный пр-д, 2, отель «Метрополь», т.: +7 499 795 95 95

Gellygard

Фото: пресс-служба Gellygard

В мужском салоне можно купить средства для ухода за волосами и кожей лица собственного производства Gellygard, а также пройти процедуру «Скальп-чек». Специалисты оценят состояние кожи головы и волос, помогут подобрать адекватную систему домашнего ухода. «Основные проблемы, с которыми к нам чаще всего обращаются мужчины,— это сыпь разного характера, перхоть и выпадение волос. Сейчас многие наши клиенты осознают, что помимо хорошей стильной прически и модной формы бороды (от 1,2 тыс. руб.) очень важен уход за лицом и волосами. Считаю хорошим знаком, что кроме стрижек и бритья к нам все чаще обращаются за процедурами по уходу, такими как пилинг, массаж, витаминизирование кожи головы»,— отмечает топ-стилист салона Gellygard Анжела Дегтярева.

Рублево-Успенское ш., д. Бузаево, 15, т.: +7 916 253 80 20

Beauty Spa by World Class

Фото: World Class

В салонах известной фитнес-сети представлены несколько специализированных процедур по уходу за волосами со средствами итальянской марки Emmediciotto. В частности, озонотерапия, которую многие трихологи назначают при выпадении волос, при этом здесь проводят курс не инъекционным способом, а наносят сыворотку на водной основе с закапсулированным в аргановом масле озоном (от 4 тыс. руб.). Массаж усиливает свойства такого «двойного коктейля»: улучшает кровообращение и стимулирует рост новых волос. Оздоровить кожу головы и справиться с перхотью поможет трихологический уход Stem-C (от 5,5 тыс. руб.). Его главный этап — ампулы со стволовыми клетками незрелого винограда и пироктон оламином, которые снижают зуд, шелушение и успокаивают кожу. А для восстановления волос по всей длине рекомендована процедура с использованием средств из линии MP Complex (от 8 тыс. руб.).

Д. Жуковка, ул. Ильинский Подъезд, стр. 1, т.: +7 495 788 00 00

«Мильфей»

Поврежденные, ломкие, рассеченные волосы в салоне реанимируют эксклюзивными средствами по уходу японской марки ASKA (2,5 тыс. руб.) В зависимости от состояния волос подбирают действующий состав, который наносят на пряди на 30–40 минут. В составе препаратов традиционные японские бьюти-ингредиенты: протеины шелка, чистый коллаген, растительные экстракты, вытяжки из фруктов и стволовые клетки. Они глубоко увлажняют и питают волосы по всей длине, возвращают здоровый блеск и гладкость, облегчают расчесывание. Поддерживать эффект процедуры можно с помощью средств ASKA для домашнего ухода.

Пресненская наб., 8, стр. 1, т.: +7 985 133 44 49

Aldo Coppola

Фото: пресс-служба Aldo Coppola

В сети салонов теперь делают окрашивание по новой лечебной технологии Infusion (от 15 тыс. руб. за волосы средней длины). Пигменты — от насыщенных красных до спокойных коричневых, полученные из хны и трав, соединяют с основой краски, которая содержит смесь масел виноградных косточек, кокоса и кунжута. Цвет после такого окрашивания выглядит более естественным, а риск повреждений волос сведен к нулю. Кроме этого в линейке для домашнего ухода Aldo Coppola появились средства Infusion Elements, с которыми поддерживать яркость оттенка между визитами в салон будет проще. Можно даже самостоятельно сделать оттеночные пудры, смешав небольшую порцию средства со специальной эмульсией и водой — такая пудра мгновенно оживит цвет, сделает его более глубоким и однородным.

Новинский бульв., 31, ТЦ «Новинский пассаж», 2-й этаж, т.: +7 495 258 87 79