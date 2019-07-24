Взялись за голову

Популярный в начале этого года флешмоб #10YearsChallenge — его участники публиковали в Instagram свои фото десятилетней давности — заставил многих посмеяться над собственной прической образца 2009-го. И одновременно ужаснуться, припомнив, чему тогда подвергались волосы: химические завивки, осветление, радикальное выпрямление. «Ъ-Beauty» выясняет, как мода на простые укладки и естественный цвет повлияла на бьюти-индустрию и почему мы перестали издеваться над своими волосами.

Оставьте в покое

Пренеприятные воспоминания обладательниц кудрявых волос о расправе с завитками с помощью утюга (об этом способе упоминала Алена Долецкая в своей книге «Не жизнь, а сказка») стали притчей во языцех. Разглаживать локоны стайлерами, делать перманентное выпрямление в салоне было делом столь же обычным, как зубы почистить. Иное решение проблемы предложила американский стилист Лорен Месси.

Стайлер Dyson Airwrap, Dyson Фото: Dyson

Насмотревшись на мучения своих клиентов-афроамериканцев, которые приходили к ней с одной целью — избавиться от кудрей, она разработала систему ухода Curly Girl Method и посвятила ей одноименную книгу, ставшую бестселлером не только в США, но и в России. Если следовать этому своду правил, вьющиеся от природы волосы всегда будут выглядеть опрятно, и необходимость постоянно выпрямлять их просто пропадет. По мнению Месси, на состояние вьющихся волос влияет все: от состава шампуня и частоты расчесывания до способа сушки и стрижки. «Такие волосы нужно не выпрямлять, а, наоборот, помогать им завиваться, чтобы они "вспомнили" форму завитка и не пушились»,— пишет Лорен. В США к ее рекомендациям прислушиваются производители средств для вьющихся волос, а в России систему Месси сделали своим профессиональным кодексом некоторые салоны — к примеру, Be Curly Russia. Для тех, кто еще не овладел искусством ухода за непослушными кудрями, создают Telegram-каналы — достаточно вспомнить популярный «Так и ходи» с говорящим названием.

Вопрос вкуса

Увлажняющий лосьон для волос Waterfall, R+Co Фото:R+Co Защитный спрей для волос Le Fluide Protecteur Cheveux, Hair Rituel by Sisley Фото:Sisley Праймер-термозащита для волос Speed of Light, Aveda Фото:Aveda Cпрей для блеска волос Infusion Elements, Aldo Coppola Фото:Aldo Coppola

Укладка на брашинг, или «пляжные волны», минимум средств для стайлинга и бережное тонирование — таковы сейчас самые частые просьбы клиентов. Окрашивание перестало быть вселенским злом, да и запрет на ежедневную укладку феном и стайлером тоже снят. «Сегодня велик выбор щадящих продуктов для окрашивания волос, которые не содержат аммиака и металлов, но помогают получить эффект быстро, сохранив и даже улучшив состояние волос. Сами техники не предусматривают жесткого осветления, как правило, это оттенки на один-два тона светлее или темнее натурального, легкие блики и однотонный цвет»,— рассказывает стилист центра здоровья и красоты «Белый сад» в отеле «Метрополь» Ольга Мартыненко. С ней согласен и национальный стилист Wella Игорь Кимяшов: «В последние годы мы наблюдали эволюцию — окрашивание с жестким контрастом в стиле омбре сменили мягкие техники, сначала шатуш, а потом балаяж. Эти приемы позволяют получать естественный вид окрашивания даже при "растяжке" цвета и создании эффекта выгоревших на солнце волос. Но главное — появились очень технологичные продукты, которые осветляют с минимальным повреждением, и системы Plex, защищающие от повреждений во время окрашивания». Наконец, маленькой революцией стал выпуск стайлера Dyson Airwrap. Шесть лет на разработку, команда из двух сотен инженеров и £24 млн понадобились британской компании, чтобы создать устройство, которое будет сушить и одновременно завивать волосы, не повреждая их. Аппарат формирует цилиндрический поток воздуха, захватывает прядь и закручивает ее в нужном направлении. Никакого «эффекта пуделя», аккуратные волны на каждый день — именно это предполагает концепция простых укладок blow-dry.

Справляйтесь сами

Заколка для пучка Invisibobble, Bunstar Фото:Bunstar Питательная маска для ухода за кудрявыми волосами Nutricurls, Wella Professionals Фото:Wella Professionals Восстанавливающий шампунь Pro Fiber Reconstruct, L’Oreal Professionnel Фото:L’Oreal Professionnel

Пока укладки становились проще, а окрашивание — менее травматичным для волос, бьюти-марки всеми силами расширяли ассортимент средств, необходимых для домашнего ухода. Одного шампуня и кондиционера недостаточно, дружно уверяли их представители, а производители наперегонки выпускали прешампуни, пилинги для кожи головы, ампулы для роста волос, концентраты, которые нужно добавлять в бальзамы и маски. Предлагаемых линий становится все больше, а средства в них исчисляются десятками.

Интересно, что при этом продукты для укладки становятся более универсальными, появляются текстурирующие шампуни и кондиционеры, которые частично берут на себя функцию стайлинга — такие можно найти, например, у Sebastian Professional, Hask, R+Co. «И это все не случайно. Марки ставят перед собой задачу поддерживать результат после процедур в салоне — отсюда и разрастание линеек для домашнего ухода. Люди стали обращать внимание на качество волос и хотят их укладывать без горячих инструментов, обходясь парой средств, которые бы делали все быстро: разглаживали, придавали объем и текстуру, а лучше все и сразу»,— объясняет ведущий стилист салона Authentica Club Константин Борчининов.

Здоровье важнее

Шампунь для нейтрализации желтизны Color Extend Graydiant, Redken Фото:Redken Ночная питательная сыворотка для сухих волос Nutritive, Kerastase Фото:Kerastase Расческа для тонких волос Tangle Teezer Fine & Fragile в оттенке Champagne Rose Фото:Tangle Teezer

«Если раньше люди не понимали, зачем вообще делать процедуры по уходу за волосами в салоне, то теперь эти процедуры так же популярны, как стрижки и укладки»,— отмечает стилист и амбассадор I.Plex в России Дмитрий Оськин. Но, как бы ни менялось меню процедур, если возникают серьезные проблемы, дорога одна — в кабинет трихолога. «Действительно, люди все чаще обращаются к специалистам — не только женщины, но и мужчины, приходят даже при отсутствии проблем, для профилактики. С каждым годом пациенты относятся к лечению более осознанно, понимают необходимость обследования перед терапией, перестают бездумно принимать витамины и микроэлементы без консультации с врачом,— объясняет кандидат медицинских наук трихолог Тамара Беречикидзе и продолжает: — Все давно поняли: кератиновое выпрямление — худшее, что может случиться с волосами. Пористые и обесцвеченные волосы после таких процедур просто обламываются у корней, так как на всю длину наносят раствор формальдегида, который разрывает связи между чешуйками кутикулы, а образовавшиеся пустоты заполняют силиконом. Качественный современный уход базируется на протеиновых сыворотках — они дают эффект реструктуризации, содержат белки, родственные тем, из которых состоит стержень волоса». Среди главных проблем, по наблюдениям трихолога, были и остаются выпадение и истончение волос, болезни кожи головы, ломкость, ранняя седина. О причинах нетрудно догадаться — это хронический стресс, напряженный ритм жизни, нарушение циркадного ритма выработки гормонов. А также частые перелеты, популяризация болезненной худобы, жестких диет и отказ от животной пищи.

Дарья Козачок