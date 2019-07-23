«"Цифровая экономика" — яркий пример государственно-частного партнерства» Замглавы Россвязи — о том, как ведомство использует накопленный научный опыт и готовит кадры для цифровизации

Национальный проект «Цифровая экономика» — по сути, совместный инвестпроект государства и бизнеса, считает заместитель руководителя Федерального агентства связи (Россвязь) Роман Шередин. Важнейшая, по его мнению, задача для реализации программы — прежде всего обеспечить подготовку экспертов, способных осуществить переход к цифровой экономике. О том, как Россвязь, а также подведомственные ей предприятия, вузы и научные институты сотрудничают с бизнесом, помогают регионам и обучают высококвалифицированных специалистов не только для своей отрасли, но и для других секторов экономики, он рассказал “Ъ”.

— Россвязь участвует в реализации нескольких направлений нацпроекта «Цифровая экономика» (ЦЭ): создание информационной инфраструктуры; работы, связанные с информбезопасностью; а также подготовка кадров для цифровой экономики. Какое место занимают подведомственные агентству вузы в подготовке кадров для цифровизации России?

— Действительно, подготовка высококвалифицированных кадров — один из важнейших вопросов реализации нацпрограммы. Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) готовят специалистов по широкому спектру направлений в области телекоммуникаций, IT, связи, информбезопасности, радиотехники. В некоторых случаях конкурс на бюджетные места составляет до 40 человек на место. Традиционно среди российских ученых, инженеров, производственников, сотрудников и топ-менеджмента отраслевых компаний, федеральных и региональных органов власти много выпускников наших университетов. Они востребованы и в других отраслях — банковской сфере, здравоохранении, бухгалтерском обслуживании, электронном документообороте и т. д.

— Какие мероприятия ЦЭ, в которых участвует Россвязь, касаются кадрового направления? Как движется работа над ними?

— Реализация национальных проектов предполагает заложение основы для серьезного реформирования российской системы образования. Во всех подведомственных Россвязи университетах реализуется многоуровневая система подготовки, включающая программы среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования. В ПГУТИ создана первая в России кафедра цифровой экономики, в 2019 году издан первый в России учебник по цифровой экономике. Университет также готов принять участие в решении вопросов цифровизации сельского хозяйства.

Один из приоритетов кадрового направления нацпрограммы — обеспечение широкому кругу лиц возможности повышать свою профквалификацию, наращивать компетенции, связанные с цифровой трансформацией экономики. У наших университетов многолетние наработки в области дополнительного профобразования, что позволяет им активно включаться в решение этой задачи. Для успешной реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» считаю значимым широкое использование образовательного и научного потенциала университетов с ориентацией на потребности регионов. В целом в подведомственных Россвязи вузах подготовлено и реализуется около 10 масштабных инновационных проектов, значимых для развития IT-кластера и направленных на решение ряда задач, сформулированных в Стратегиях развития различных субъектов РФ. МТУСИ занимается разработкой систем связи для Арктической зоны. СибГУТИ участвует в программе цифровизации систем управления инфраструктурой города. СПбГУТ разрабатывает общедоступный бесплатный онлайн-сервис по освоению цифровой грамотности, а также интернет-сервисы по оценке гражданами ключевых компетенций цифровой экономики. ПГУТИ по поручению правительства Самарской области разрабатывает концепцию создания инфокоммуникационного сектора в рамках IT-кластера Самарской области, а также планирует создание центра компетенций цифровой экономики.

— В чем заключается потенциал российских кадров и специалистов для построения цифровой экономики в стране? Как правильно его реализовать?

— Совершенствование системы образования — первоочередная задача. В предыдущие годы была сформирована хорошая база по подготовке специалистов. Опираясь на опыт, привнося современные реалии, система отраслевого образования способна обеспечить подготовку компетентных, конкурентоспособных специалистов, необходимых для цифровой экономики. Уникальность цифровой экономики в том, что она в силу гибкости технологий позволяет оптимизировать производство и потребление за счет быстродействия и консолидации информационно-вычислительных систем. Вузам необходимо совершенствовать организацию обучения конкурентоспособных специалистов, точно определять ориентиры в отношении необходимых для целей развития цифровой экономики специальностей, опираясь на инновационный опыт лидеров цифровых трансформаций и тесно сотрудничая с бизнес-сообществом.

— Видите ли вы интерес к «Цифровой экономике» со стороны частных инвесторов?

— На самом деле нацпрограмма «Цифровая экономика» — яркий пример государственно-частного партнерства и совместный инвестпроект государства и бизнеса. Многие мероприятия включены в программу именно по инициативе бизнес-сообщества. Инвестиции подразумевают не только финансы, но и человеческие ресурсы, и накопленные годами компетенции ведущих российских компаний в области телекоммуникаций и IT.

— Как в «Цифровой экономике» участвуют подведомственные Россвязи вузы?

— Вузы Россвязи реализуют различные профильные направления подготовки и специальности, необходимые для развития цифровой экономики и одновременно, как было отмечено, востребованные среди абитуриентов, в числе которых: «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Прикладная математика и информатика», «Информационная безопасность», «Программная инженерия» и др.

Наши отраслевые университеты, в первую очередь МТУСИ, активно участвуют в работе совета по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники, вносят предложения в действующие и разрабатываемые профессиональные стандарты, на основе которых — в части формирования профессиональных компетенций выпускников — осуществляется актуализация федеральных государственных образовательных стандартов.

Ученые университетов Россвязи в содружестве с ведущими вузами и научно-исследовательскими организациями России реализуют не только те проекты, которые я упоминал, но и проекты в области интернета вещей, «умного города», блокчейна, создают новейшее ПО, участвуют в создании новейших медицинских приборов.

— Насколько деятельное участие принимают в процессе построения цифровой экономики подведомственные Россвязи НИИ — Центральный НИИ связи (ЦНИИС) и НИИ радио?

— Самое активное. Так, ЦНИСС в прошлом году подготовил аналитическую записку «Основные положения развития Единой сети электросвязи РФ на перспективу до 2024 года», а НИИР в нынешнем году — проект концепции по созданию и развитию сетей связи 5G в стране. Документ проходит согласования в федеральных органах исполнительной власти и других организациях. Также по итогам заседания президиума научно-технического совета Россвязи 14 июня мы утвердили перечень из 40 научно-исследовательских работ по вопросам нацпрограммы, которые могут выполнить наши научные и образовательные подведомственные организации. Сейчас мы направили перечень этих работ на экспертизу и согласование в Российскую академию наук.

— Построить крепкую экономику, не используя зарубежный опыт и лучшие практики зарубежных компаний, вряд ли возможно. Насколько тесным является сотрудничество Россвязи с иностранными партнерами?

— В первую очередь мы считаем необходимым развивать сотрудничество в рамках работы международных стандартизирующих организаций — Международный союз электросвязи, ETSI, 3GPP; работу на площадках таких организаций, как Региональное содружество в области связи, Евразийский союз и т. д. Приятно отметить, что НИИ радио является единственным исполнителем по контракту с Минкомсвязью по научно-техническому и методологическому обеспечению выполнения функций администрации связи РФ в части, касающейся международной правовой защиты интересов РФ в области электросвязи и радиосвязи.

— Россия и Китай наращивают сотрудничество на рынке высокотехнологичного оборудования и в последние годы значительно увеличили количество совместных проектов в сфере безопасного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Каковы промежуточные результаты этого сотрудничества Россвязи с китайскими партнерами?

— По этому направлению можно выделить результаты деятельности ЦНИИС, недавно подписавшего меморандум с Китайской академией информационных и телекоммуникационных технологий (China Academy of Information and Communications Technology, CAICT) и Ассоциацией форума промышленности телекоммуникационного терминального оборудования (TAF). Для информации: более 100 китайских ИКТ-компаний — члены TAF. В рамках меморандума как раз и планируется реализовать с китайскими коллегами совместные проекты в области научных исследований и по разработке самого современного телекоммуникационного оборудования с локализацией его производства в РФ.

Кроме того, мы развиваем сотрудничество с Huawei, и в первую очередь в образовательной сфере. Взаимодействие компании с вузами Россвязи началось еще в конце 1990-х годов. В 2001 году на базе МТУСИ был открыт первый в России учебный центр Huawei. Изменения рыночной ситуации способствуют появлению новых форм сотрудничества компании с подведомственными университетами. Так, во всех наших вузах в последние годы были открыты «ИКТ Академии Хуавэй». Другим значимым и практически уникальным по масштабу и охвату направлением сотрудничества является участие вузов Россвязи во всероссийских соревнованиях в сфере ИКТ Honor Cup. Студенты и аспиранты МТУСИ и СПбГУТ традиционно входят в число призеров по большинству номинаций.

Интервью взял Дмитрий Устинов