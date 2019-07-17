«Башинформсвязь» идет в «Альянс»

Дочерняя компания «Ростелекома» «Башинформсвязь» подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу на покупку 44% акций НПФ «Альянс», сообщил «Интерфакс». Ведомство должно рассмотреть обращение компании до конца июля. Мажоритарным акционером фонда (51%) является другая дочерняя компания «Ростелекома» — «Вестелеком». Еще 44% принадлежат April Group. Миноритарная доля в 5% у гендиректора НПФ Аркадия Недбая. Крупнейшим вкладчиком фонда является «Ростелеком». В 2018 году на оператора связи пришлось 53% (757,5 млн руб.) от общей суммы взносов в фонд, в 2017 году — 83% (2 млрд руб.).

Илья Усов