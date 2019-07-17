Индийскому ВВП велено расти быстрее

«Бюджет для новой Индии», представленный новым правительством премьер-министра Нарендры Моди, призван обеспечить сокращение фискального дефицита при резком увеличении расходов на инфраструктуру и социальную сферу, а также обеспечить переход к 8-процентному росту экономики, утратившей в последние месяцы статус самой быстрорастущей. За счет чего это может быть достигнуто, не вполне понятно — никаких решительных реформ, кроме повышения нагрузки на богатейших налогоплательщиков, в документе нет.

Правительство Индии поставило себе целью увеличить размер экономики страны почти вдвое — с нынешних $2,7 трлн объема ВВП до $5 трлн к 2025 году. Это потребует ежегодного роста в 8%. Но последнее время этот показатель демонстрировал обратную динамику — в четвертом квартале 2018–2019 финансового года (в Индии он начинается 1 апреля) ВВП вырос лишь на 5,8%. Это минимальный показатель за пять лет — и впервые за семь кварталов он оказался хуже китайского. По итогам всего финансового года рост составил 6,8% против 7,2% годом ранее.

Для достижения поставленной амбициозной цели роста потребуется проведение структурных реформ, заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман — однако о каких именно реформах идет речь, пока не ясно.

Задачу усложняет попытка правительства совместить обширную социальную и инфраструктурную программу, обозначенную в предвыборной программе правящей партии (господин Моди обещал направить на эти цели около $1,44 трлн до 2024 года), с сокращением фискального дефицита с 3,4% до 3,3% ВВП. Расходная часть бюджета вырастет на 13% по сравнению с прошлым годом и составит около $410 млрд. Правительство планирует на 75% увеличить траты на сельское хозяйство и включить в пенсионную программу дополнительные 30 млн человек.

Основным источником доходов бюджета (68%) остаются налоговые сборы. Главный вклад (21%) вносит корпоративный налог — при этом одной из основных новаций бюджетной программы является снижение его ставки с нынешних 30% до 25% для всего бизнеса, за исключением крупнейших компаний (с оборотом более 4 млрд рупий). Стимулировать экономический рост должно также снятие отдельных ограничений на прямые иностранные инвестиции. Дополнительным источником доходов должно стать повышение ставки подоходного налога для богатейших налогоплательщиков (максимальная составит 42,7%). $15 млрд планируется привлечь за счет частичной приватизации госкомпаний (в том числе национального авиаперевозчика Air India). Размер госзаимствований составит $104 млрд, причем правительство отныне намерено делать их в иностранной валюте. Кроме того, вырастут таможенные тарифы на золото и драгоценные металлы, повышение тарифов затронет также импорт электроники, химпродукции, пластика и резины, бумаги, автомобилей и стали — главным образом это затронет поставки из Китая.

Отдельный пункт программы посвящен поддержке небанковских финансовых компаний, которые выступают основным источником кредитования для малого и среднего бизнеса и потребителей. После кризиса ликвидности, который сектор пережил в прошлом году, власти намерены усилить контроль за ним, одновременно выделив $10,2 млрд на его субсидированное кредитование через госбанки.

Продолжение получит и цифровизация платежей — правительство намерено установить 2-процентный налог на снятие наличных на сумму свыше 10 млн рупий в год, а также обязать крупных ритейлеров принимать электронные платежи без дополнительной комиссии. Напомним, запущенная в конце 2016 года денежная реформа привела к изъятию 86% наличных денег из оборота, а масштабная цифровизация финансовой сферы, налоговой системы, госзакупок и соцвыплат должна была привести к повышению прозрачности и улучшению собираемости налогов. Эта ускоренная принудительная цифровизация была неоднозначно оценена мировым сообществом — неподготовленность инфраструктуры и нормативно-правовой базы привели скорее к сокращению общей экономической активности, чем к какому-либо существенному росту государственных доходов, отмечали в МВФ (см. “Ъ” от 10 ноября 2017 года). Впрочем, как заявляется в нынешней бюджетной программе, собираемость налогов с 2013–2014 года выросла на 78%.

Надежда Краснушкина