В Грозном могут создать особую экономическую зону за 4 млрд рублей

Минэкономики предлагает создать в столице Чечни особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа, следует из проекта постановления. На создание ОЭЗ из федерального бюджета предлагается выделить 1,5 млрд руб. в 2020 году, а в 2021-м — еще 2,5 млрд руб. Из бюджета Чечни поступит 39,3 млн руб.

На бюджетные средства будут созданы объекты транспортной, социальной, инженерной, инновационной и прочей инфраструктуры в Грозном. Проект документа вынесен на общественное обсуждение.

Всего с 2005 по 2017 год на территории России было создано 36 особых экономических зон. По состоянию на 1 сентября, из них действующими остаются 25 ОЭЗ. На финансирование тех ОЭЗ, которые впоследствии закрылись, из федерального бюджета было направлено более 4,5 млрд руб. Всего в 2006–2018 годах на создание и развитие особых экономических зон из федерального и региональных бюджетов было выделено 201,2 млрд руб.

Счетная палата считает неэффективными 10 из 25 особых экономических зон.Среди таких ОЭЗ туристско-рекреационного типа она называет «Бирюзовую Катунь», «Байкальскую гавань» и «Курорты Северного Кавказа», портовую особую экономическую зону «Ульяновск», ОЭЗ промышленно-производственного типа «Моглино» и ОЭЗ технико-внедренческого типа «Иннополис».