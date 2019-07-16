Махачкалинец получил 6 лет колонии за перечисленные боевикам 30 тысяч рублей

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима махачкалинца Эрика Шабанова, обвиняемого в содействии терроризму (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Шабанов в 2016 году перечислил 30 тыс. руб. участникам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного суда России.

Олег Горяев