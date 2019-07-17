Денис Паслер в середнячках

В рейтинге политической устойчивости губернаторов глава Оренбуржья Денис Паслер попал в группу со стандартным политическим менеджментом. В сводной таблице оценок устойчивости он получил 13 баллов из 27 возможных. Один балл из бонусов Дениса Паслера вычтен за пункт «региональные конфликты». Эксперты полагают, что под этим имеется в виду процесс смены команды предыдущего ­губернатора.

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» на июль 2019 года. Наибольшее внимание в исследовании «традиционно приковано к тем главам и врио, которым предстоят выборы в сентябре 2019 года». Предыдущий аналогичный рейтинг был представлен в конце сентября прошлого года.

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер оказался в группе врио глав регионов со стандартным политическим менедж­ментом (3 балла). В сводной таблице оценок устойчивости он получил 13 баллов из 27 возможных. Так, за пункт «поддержка внутри Политбюро 2.0.» Денис Паслер получил пять бонусов из 10 возможных. Такой балл в исследовании расшифровывается как «прямой контакт с главой государства». За «наличие у губернатора под управлением большого проекта» господину Паслеру дали два балла (федеральный проект, в котором регион играет важную роль) из пяти возможных, за позиционирование он набрал два балла. Такой уровень означает «качественное нишевое позиционирование». По качеству политического менеджмента врио губернатора набрал три бонуса, что означает, что у него «стандартный политический менеджмент». Один балл вычтен из бонусов врио губернатора за пункт «региональные конфликты». Такой бал означает «тлеющий элитный конфликт».

• Рейтинг «Госсовет 2.0» — система оценки политической устойчивости врио и глав российских регионов. Рейтинг создается путем сложения оценок, данных каждому губернатору по девяти критериям. Чем выше итоговая оценка, тем выше шансы губернатора остаться на своем посту.

Денис Паслер с 2012 по 2016 год занимал должность главы правительства Свердловской области. С 2017 года по 2019 год исполнял обязанности генерального директора холдинга «Т Плюс». После отставки главы Оренбуржья Юрия Берга президент РФ Владимир Путин назначил господина Паслера врио губернатора региона.

Эксперты считают, что под «региональным конфликтом» аналитики рейтинга имели ввиду процесс смены команды предыдущего губернатора. «Тут есть два варианта. Возможно, это связано с тем, что произошла смена политтехнологической команды в Оренбургской области. Есть второй, более вероятный вариант. Денис Паслер идет под лозунгом «Время новых решений», в том числе кадровых. Этот процесс идет плавно и аккуратно, команда предыдущего губернатора заменяется другими людьми, в том числе из Екатеринбурга. Может быть, именно эту ситуацию аналитики считают региональным конфликтом. Но при этом 75% опрошенных ВЦИОМ жителей области выступают за полную смену команды Юрия Берга, и Паслер действует по ожиданиям избирателей. По последней социологии его рейтинг подрос и достигает 60%»,— говорит политтехнолог Кирилл Шкилев.

Денис Паслер представил документы на выдвижение в качестве кандидата на пост губернатора от «Единой России» на выборах 8 сентября в начале июня. Оренбургское областное отделение КПРФ выдвинуло на выборы своего лидера Максима Амелина, «Демократическая партия России» — Константина Горячева, реготделение партии «Защитники Отечества» — Петра Капишникова, Анатолий Кобзев выдвинут Коммунистической партией социальной справедливости, Сергей Столпак — от Партии народной свободы, от партии «Яблоко» документы на выдвижение подал Ринат Хамиев, от Справедливой России — Сергей Яцына.

Эксперты считают, что конкуренцию Денису Паслеру на выборах может составить Максим Амелин. «Мы пока не понимаем, кто проходит муниципальный фильтр. Вполне возможно, что неким кандидатом, который может оттянуть на себя большое количество протестного голосования, может стать Максим Амелин, если он пройдет муниципальный фильтр. Потому что он депутат законодательного собрания и в отличие от других кандидатов известен, плюс у него есть электорат КПРФ. Но вряд ли он наберет больше 18–20% голосов»,— рассуждает Кирилл Шкилев.

В рейтинге губернаторов ПФО губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также как и Денис Паслер, набрал 13 баллов. За пункт «поддержка Политбюро 2.0.» он получил четыре бонуса, за «большие проекты» — два балла, позиционирование — два балла, по качеству политического менеджмента Дмитрий Азаров набрал два бонуса — на балл меньше господина Паслера. Из бонусов господина Азарова также вычтен один балл за «региональные конфликты».

Ани Айвазян