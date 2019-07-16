Единороссы Татарстана планируют общаться с избирателями через WhatsApp и приемные в автобусах

Татарстанское отделение «Единой России» объявило о запуске интернет-портала «Мой депутат», с помощью которого партийцы намерены собирать наказы избирателей перед выборами в Госсовет Татарстана (запланированы на 8 сентября). На сайте жители республики могут оставить свои предложения кандидатам, а также запросить звонок c единороссом либо отправить ему сообщение по WhatsApp. Все обращения будет обрабатывать колл-центр, созданный на базе общественной приемной лидера единороссов Дмитрия Медведева. В колл-центре будут сообщать, когда «можно будет пообщаться с кандидатом», пояснил глава избирательного штаба «Единой России» в Татарстане, вице-спикер Госсовета Юрий Камалтынов.

Также единороссы запускают семь передвижных приемных в районах республики. «Мы поделили территорию республики на шесть зон. С 26 июля в ежедневном режиме (кроме понедельников) там начнут работать автобусы мобильных приемных партии»,— рассказал господин Камалтынов. Единоросс также добавил, что кандидатам поставлена задача «максимально встречаться с избирателями в любых форматах — во дворах, общественных пространствах, на предприятиях».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"