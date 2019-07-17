Очередь заняла банкиров

Банки выступают за внесение поправок, которые позволили бы им изменять очередность погашения клиентом кредита. Финансисты уверяют, что это улучшит положение заемщиков и поможет им быстрее расплатиться. Однако эксперты опасаются роста недобросовестных практик и резкому увеличению количества жалоб со стороны клиентов банков.
Ассоциация российских банков (АРБ) направила в конце прошлой недели в ЦБ и Верховный суд (ВС) письмо с просьбой поддержать внесение изменений в законодательство, которые позволят банкам самим определять очередность погашения задолженности по кредиту, если суммы не хватает для полного исполнения обязательств. АРБ предлагает внести поправки в закон «О потребительском кредите (займе)».
«Очередность погашения задолженности заемщика… может быть изменена по соглашению сторон договора потребительского кредита (займа), если такое изменение не ведет к ухудшению положения заемщика»,— указывается в законопроекте.
Сейчас очередность погашения задолженности установлена Гражданским кодексом и законом «О потребительском кредите (займе)». Так, в первую очередь гасятся просроченные проценты, затем – просроченный основной долг, штрафы и пени, проценты текущего периода, основной долг текущего периода. Банкиры считают, что условия кредитных договоров могут предусматриваться право кредитора на изменение очередности погашения без ухудшения положения заемщика. Например, предоставление права уплатить неустойку в последнюю очередь. «Такие условия отвечают интересам потребителей, создавая возможность снизить долговую нагрузку на добросовестных заемщиков, попавших в ситуацию просрочки исполнения обязательств»,— отмечается в письме АРБ.
Однако Роспотребнадзор при проверке условий договоров розничных кредитов указывает на несоответствие положений об установлении улучшающей положение потребителей очередности погашения задолженности действующему законодательству и привлекает их к административной ответственности. В Роспотребнадзоре и ВС не смогли оперативно предоставить комментарий. В ЦБ подтвердили получение письма и уточнили, что «по итогам его рассмотрения будет сформирована позиция».
По словам вице-президента по нормативному регулированию департамента розничных продуктов банка «Уралсиб» Елены Куличевой, возможность изменения очередности по соглашению сторон, а не жесткое ее установление позволит учесть индивидуальные особенности каждой конкретной ситуации. «Целесообразно дать сторонам право изменять очередность погашения задолженности по кредиту, установив, например, приоритетное погашение основного долга в ситуациях вынужденного наращивания задолженности,— считает директор департамента правового обеспечения банковского бизнеса Росбанка Александр Кудрявцев.— В случае проблем с погашением кредита заемщик сможет по согласованию с банком погашать просроченный основной долг ранее процентов и штрафных санкций, что, в свою очередь, приведет к уменьшению базы для начисления процентов». Зачастую кредитор при соблюдении заемщиком нового графика погашения вовсе отказывается от взыскания неустойки, добавляет госпожа Куличева.
Наличие оговорки о недопустимости ухудшения положения заемщика исключает для банков возможность злоупотреблений, настаивают их представители.
«Такие кредиторы будут убеждать заемщиков, что другая очередность уплаты займа лучше, и пока потребитель не обратится к специалистам, он может и не узнать, что его права нарушены»,— указывает руководитель департамента контроля качества НЮС «Амулекс» Нурида Ибрагимова. По мнению главы проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, в сложных ситуациях для добросовестных заемщиков можно проводить процедуры реструктуризации, предоставлять платежные каникулы, заключать допсоглашения. «По нашим опросам, 95% потребителей подписывают договор, даже если не осознают условий или не согласны с ними,— добавляет она.— Большинство в жалобах прямо указывает, что в банке им говорили совсем не о том, что в итоге содержалось в договоре».
просмотров: 134710
просмотров: 106524
просмотров: 86223
просмотров: 74085
просмотров: 46779