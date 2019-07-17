Бюджет Мордовии утеплился

Правительство Мордовии на торгах реализовало 100% акций крупнейшего республиканского тепличного хозяйства в 2,5 раза ниже начальной цены. Сумма сделки составила 1,7 млрд руб. Владельцем АО «Тепличное» стала управляющая компания «Агрокапитал» с активами в Липецкой области. Инвестор планирует вложить 2,5 млрд руб. в развитие производства в Мордовии. Необходимость продажи прибыльного предприятия источники “Ъ” объясняют стремлением правительства снизить уровень госдолга, достигшего 148,6% от доходов. Участники рынка считают стоимость сделки адекватной с учетом кредиторской задолженности АО «Тепличное».

Государственный фонд имущества Мордовии за 1,7 млрд руб. продал 100% акций крупнейшего республиканского производителя овощей АО «Тепличное». Как сообщили «Ъ» в правительстве региона, покупателем выступило ООО «Управляющая компания Агрокапитал», владеющее активами в Липецкой области и реализующее продукцию под брендом «Долина овощей». Инвестор планирует расширить производственные мощности АО «Тепличное» и реконструировать существующие, вложив в модернизацию 2,5 млрд руб. Покупку актива в Мордовии управляющая компания позиционирует как стратегию по расширению географии производства, сообщили «Ъ» в республиканском правительстве. В самой компании во вторник не комментировали сделку и планы по развитию нового актива.

Как выяснил “Ъ”, намерения нового собственника по поводу увеличения мощностей АО «Тепличное» совпадают с планами прежнего руководства. По словам собеседника, близкого к агрохолдингу, на первом этапе инвестор планирует построить современную теплицу площадью 6 га на действующем производстве и возвести новый тепличный комплекс площадью 17 га в Большеигнатовском районе Мордовии. Сейчас у агрокомбината 29,3 га теплиц, их которых 16 га уже модернизированы. У «Тепличного» есть собственный энергетический центр, обеспечивающий хозяйство природным газом и электроэнергией, что необходимо для круглогодичного выращивания овощей и снижает затраты хозяйства на энергоресурсы. Благодаря дополнительным финансовым вливаниям годовая производственная мощность АО «Тепличное» увеличится с нынешних 21,4 тыс. т плодоовощной продукции в год в полтора раза, рассказал источник. Как сообщил собеседник, в «Тепличном» рады приходу инвестора и надеются на активное развитие предприятия.

По данным Kartoteka.ru, АО «Тепличное» зарегистрировано в Саранске в апреле 2018 года с уставным капиталом 2,1 млрд руб. 100% долей принадлежало Госкомимущества Республики Мордовия. Генеральный директор — Александр Живаев. Основной вид деятельности – выращивание овощей. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2017 году выручка акционерного общества от продажи составила 1,5 млрд, чистая прибыль — 415,3 млн руб. Отчетность 2018 года не представлена.

ООО «Управляющая компания Агрокапитал», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в 2016 году в Москве с уставным капиталом 100 тыс. руб. Компанией в разных долях владеют Максим Соколов, Иосиф Берая, Андрей Гриднев, Александр и Дмитрий Лашины, Игорь Соколов и Владимир Цанава. Генеральный директор — Андрей Гриднев. Основной вид деятельности — управление холдингами. Выручка компании в 2017 году составила 2 млрд руб. при 353 млн руб. чистой прибыли. Отчетность 2018 года не опубликована.

Отметим, что АО «Тепличное» было выставлено на продажу осенью 2018 года за 4,3 млрд руб. Однако торги несколько раз признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. По словам близких к правительству Мордовии собеседников, реализация актива потребовалась из-за высокого госдолга республики, который власти пытаются снизить. По данным регионального министерства финансов, на 1 июля объем госдолга Мордовии приблизился к 56 млрд руб. и составил 148% от собственных доходов бюджета республики. Напомним, в декабре 2018 года управление Федерального казначейства по региону приняло решение взыскать из бюджета Мордовии 20,5 млрд руб. из-за нарушений правительством республики условий реструктуризации бюджетных кредитов. Однако властям удалось договориться с Минфином РФ о рассрочке выплаты до 2024 года. В правительстве Мордовии “Ъ” сообщили, что продажа АО «Тепличное» потребовалась для «пополнения доходной части бюджета».

Генеральный директор агрокомбината «Горьковский» (Нижний Новгород) Александр Солодаев называет цену сделки по продаже АО «Тепличное» рыночной. По данным господина Солодаева, правительство республики не смогло продать актив за 4,3 млрд руб., как планировало, поскольку у агрокомплекса высокая долговая нагрузка. «"Тепличное" брало кредит на 2 млрд руб. на строительство новых теплиц, теперь его предстоит возвращать инвестору. Поэтому цена в 1,7 млрд руб. является адекватной с учетом задолженности предприятия и того, что цена 1 га современной теплицы с технологией "агрокультура" составляет от 150 до 250 млн руб. в зависимости от оснащения», — рассказывает Александр Солодаев. По его словам, сделки M&A на агрорынке сейчас становятся тенденцией. «Дело в том, что раньше строились новые тепличные комплексы, поскольку правительство субсидировало CAPEХ, сейчас этих субсидий нет, и крупные агропроизводители начинают поглощать тех, что поменьше. Это дает им возможность контролировать цены и влиять на рынок».

Роман Рыскаль, Александра Викулова