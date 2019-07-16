Крестный ход обернется для самарцев перекрытием дорог на ряде улиц

В четверг, 17 июля, в Самаре пройдет крестный ход памяти императора Николая II и его семьи. В связи с этим планируется ограничение движения на нескольких улицах города, сообщает пресс-служба мэрии.

Крестный ход начнется в 10:30 (MSK+1). С этого времени будет перекрыто движение от гимназии №54 на ул. Еврошевского до улицы Маломосковской (Парка мира). Далее до конца шествия будут закрыты участки улиц Маломосковская, Революционная, Авроры, Ивана Булкина, Карбышева, Аэродромная, Бобруйская, Промышленности. Крестный ход также затронет Академический и Измайловский переулки.

Движение будет перекрыто до окончания крестного хода.

Анастасия Юдина