Сочинского пристава приговорили к семи годам строго режима

Суды первой и апелляционной инстанции приговорили бывшего судебного пристава-исполнителя Адлерского райотдела УФССП по краю Павлу Леонову к семи годам колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере и в попустительстве по службе (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ). Помимо реального срока наказания, экс-приставу назначен штраф в сумме 1,4 млн руб. и лишение занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на три года.

Как сообщают в СУ СКР по Краснодарскому краю, в производстве пристава находились исполнительные производства о взыскании с фирмы-должника свыше 2 млн руб. На три автомобиля и расчетные счета предприятия был наложен арест. Леонов пообещал за 700 тыс. руб. прекратить исполнительные производства и отменить меры принудительного исполнения.

«При этом Леонов добавил, что в случае повторно возбужденных исполнительных производств примет аналогичные меры», - сообщают в ведомстве.

31 мая 2017 года пристав-исполнитель получил требуемые деньги и его дальнейшие действия были пресечены оперативниками УЭБ и ПК ГУВД России по краю.

Дмитрий Михеенко