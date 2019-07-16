В Тольятти эксперт Роспотребнадзора предстанет перед судом за мошенничество

Главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Самарской области предстанет перед судом за мошенничество, сообщает областное СУ СК России.

«По версии следствия, обвиняемая получила от индивидуального предпринимателя через другого сотрудника денежные средства в размере 20 тыс. руб., пообещав не проводить внеплановую проверку, несмотря на то, что она и не планировалась»,– сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Материалы дела направлены в суд Автозаводского района Тольятти.

Сабрина Самедова