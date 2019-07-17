Сегодня исполняется 52 года владельцу концерна «Россиум», МКБ и ФК «Торпедо» Роману Авдееву

Его поздравляет художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист России Александр Ширвиндт:

— Я, как упоротый болельщик великого и многострадального «Торпедо», начал было отчаиваться в возможности при жизни увидеть новый взлет любимого клуба. Но, посетив презентацию проекта нового комплекса «Торпедо» и услышав искреннюю речь Романа Ивановича Авдеева, я взорлил надеждой и вспомнил стихи Маяковского: «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране в советской есть!» Поздравляю, обнимаю.

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