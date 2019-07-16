В Ульяновске приостановлена деятельность строительной компании из-за иностранных граждан

В Ульяновске судебные приставы на 20 суток приостановили деятельность ООО «Энергоэффект» (строительство, электромонтажные работы, владелец и директор – Алексей Юдин) за привлечение к работе иностранцев, не имеющих гражданства РФ (ст. 18.15 КоАП РФ, от штрафа до 800 тыс. руб. до приостановления деятельности до 90 суток).

Как сообщает региональное управление ФССП, компания привлекла к работе 7 иностранных граждан, которые не имели патента на осуществление соответствующих видов работ на территории России. Ленинский районный суд Ульяновска признал компанию виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание по совокупности семи нарушений виде приостановления деятельности на 20 суток.

Сейчас, как пояснили в УФССП, компания, «если она законопослушная», должна расторгнуть договоры с иностранными гражданами и потребовать от них получения патента. Всего, по данным судебных приставов, только за последние полгода было более 15 подобных случаев приостановления деятельности компаний из-за незаконного привлечения к работе иностранцев, причем в ряде случаев это заканчивалось выдворением иностранных граждан за пределы РФ.

Сергей Титов, Ульяновск