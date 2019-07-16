Zsar Outlet Village увеличится почти вдвое к 2022 году

Компания Zsar Oy, управляющая единственной в Финляндии аутлет-деревней, расположенной рядом с российско-финской границей, планирует строительство второй очереди торгового центра на территории 8 тыс. кв. м. На планы инвесторов по расширению Zsar Outlet Village оказало влияние увеличение потока туристов, в том числе из России. Так, за полгода работы количество российских покупателей выросло на 45%, а в среднем каждый посетитель из нашей страны тратит в аутлете в четыре раза больше, чем покупатель из Финляндии.

По словам Сами Вайниомяки, основателя Zsar Outlet Village и члена правления Zsar Oy, объем инвестиций в реализацию проекта составит около €20 млн, а проектные работы могут начаться уже в 2021 году. После завершения строительства в аутлете будут работать около 100 магазинов.

«Дата начала работ по расширению комплекса будет зависеть, в первую очередь, от достижения целевых показателей: как по количеству арендаторов, так и по динамике увеличения потока покупателей. В настоящее время в аутлете арендовано 50% торговых площадей и работает 27 магазинов, а к 2020 году мы планируем полностью заполнить первую очередь. Сейчас наблюдается позитивная тенденция: с момента открытия число арендаторов выросло почти в 1,5 раза. Мы ожидаем, что к концу года в Zsar Outlet Village совершит покупки 1 млн человек, а в 2020 г – 1,4 млн», - поделился с “Ъ-СПб” планами компании господин Вайниомяки.

Открытие первой очереди Zsar Outlet Village состоялось в ноябре 2018 года в финской коммуне Виролахти — в 500 м от КПП «Ваалимаа-Торфяновка». Инвестиции в проект, включая вложения арендаторов в оформление магазинов, составили около €60 млн. В настоящее время аутлет-комплекс занимает территорию 12 тыс. кв. м. Крупным владельцем Zsar Outlet Village является финская инвестиционная компания Ajanta Oy, среди прочих акционеров — финская инвестиционная компания Tesi, а также более 30 частных инвесторов из Финляндии, Швеции и Великобритании.

Мария Кузнецова