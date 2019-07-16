«Новапорт» Романа Троценко заинтересован в покупке аэропорта Бегишево

Крупнейшая сеть региональных аэропортов «Новапорт» заинтересована в покупке аэропорта Бегишево, обслуживающий Набережные Челны, Нижнекамск и Елабугу. Об этом заявил РИА «Новости» совладелец компании Роман Троценко.

По словам господина Троценко, о возможной сделке говорить преждевременно, потому нынешний владелец — ПАО «КамАЗ» — пока не принял окончательного решения о продаже. «Наша специализация — средние аэропорты, потому и Бегишево нам интересен»,— сообщил совладелец «Новапорт».

Ранее гендиректор КамАЗа Сергей Когогин заявлял, что компания не планирует продавать аэропорт, несмотря на «существующие предложения от инвесторов». «Должно быть очень интересное предложение, чтобы мы согласились»,— отмечал господин Когогин.

“Ъ-Казань”