УФАС по Татарстану возбудило дело на Google из-за рекламы дипломных работ

Управление антимонопольной службы в Татарстане возбудило дело на Googlе по ч. 10 ст. 7 закона «О рекламе» (товары, реклама которых не допускается) из-за размещения рекламы услуг по написанию дипломных работ и диссертаций. Google грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба ведомства, объявление было запущено через сервис Google AdWords, а в самой рекламе использованы спорные формулировки: «Лучшие авторы. Научные сотрудники, кандидаты и доктора наук, профессионалы с внимательным подходом ко всем деталям выполнения работы».

Google в настоящее время рекламу заблокировал, сообщили в УФАС.

“Ъ-Казань”