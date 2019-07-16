ЦИК Татарстана снял с выборов в Госсовет судимых кандидатов

Члены ЦИК Татарстана исключили из списков кандидатов в Госсовет Татарстана шесть представителей политических партий, которые скрыли свою судимость либо не имели права участвовать в избирательной кампании.

В частности, в выборах не будут участвовать два кандидата «Справедливой России» — заместитель директора «СК Уныш» Роман Просвирнин и директор ООО «Стройдом» Реяз Фасахов. Как выяснили в ЦИКе, первый из них был осужден по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда). Второй — по пункту «в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража в крупном размере). У обоих выдвиженцев судимость погашена, однако они были обязаны указать, что привлекались к уголовной ответственности в своих заявлениях о согласии баллотироваться в Госсовет.

Сокрытие сведений о судимости является основанием для исключения кандидатов из списка. При этом преступление, совершенное господином Фасаховым, относится к категории тяжких. Согласно федеральному законодательству, в таких случаях граждане могут баллотироваться лишь спустя десять лет после снятия или погашения судимости. Однако у господина Фасахова судимость была погашена лишь в 2011 году.

По таким же основаниям были сняты трое представителей Партии ветеранов России. Директор частного учебного центра «Гарант» Гамаль Ибрагимов, по данным ЦИКа, был осужден по ч. ст. 228 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). А рентгенолаборант Республиканской стоматологической клиники Светлана Кириченко — по ч. 2 ст. 234 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Оба кандидата свои погашенные судимости скрыли. В то же время выдвиженец партии Руфия Мухамадеева сообщила ЦИКу, что была осуждена за мошенничество (ст. 159 УК) и присвоение (ст. 160). Однако в избиркоме указали, что это тяжкие преступления и у госпожи Мухамадеевой отсутствует пассивное избирательное право.

Еще один снятый кандидат представляла Партию добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными. Как установил ЦИК, временно неработающая Екатерина Миронычева была осуждена за вымогательство (ст. 163 УК РФ), но от наказания была освобождена. Сведения о своей судимости она скрыла, что стало основанием для исключения из заверенного списка кандидатов.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. Партийный списки выдвинули 11 политических партий. Пока ЦИК республики зарегистрировал кандидатов «Единой России», КПРФ и «Справедливой России». Непарламентским партиям для регистрации списков необходимо представить подписи около 15 тыс. жителей Татарстана.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”