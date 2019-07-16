Осуждены участники ОПГ, занимавшейся производством алкогольного фальсификата

Вступил в силу приговор суда, согласно которому трое участников ОПГ, занимавшейся производством алкогольного фальсификата, осуждены на длительные сроки лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Уроженец Грузии Заури Елошвили (владелец ООО «Промстрой-М», зарегистрированного в Ямало-Ненецком округе), ранее судимый за вымогательство, кражу, мошенничество и незаконное лишение свободы Геннадий Абросимов, а также нигде не работавший Рамаз Гогичаев признаны виновными в руководстве подразделениями преступной организации (ч.1 ст.210 УК РФ), производстве и сбыте фальсификата (пп.«а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ), незаконном использовании товарного знака (ч.4 ст.180 УК РФ), даче взятки (ч.5 ст.291 УК РФ), использовании поддельных акцизных марок (ч.4 ст.327.1 УК РФ) и приговорены соответственно к 13 годам, 13,5 годам и к 12,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 12,85 млн руб.

Деятельность двух цехов подпольного завода, расположенных в Ульяновске и в пос. Новосельдинском, была пресечена 29 сентября 2016 года сотрудниками УФСБ совместно с полицией. Само же производство начало действовать еще в конце 2015 года. На заводе производился алкогольный фальсификат элитных марок, таких как Hennessy, Jack Daniel`s, Finskaya Silver и др. В цехах было обнаружено более 150 тыс. бутылок, подготовленных под розлив, рулоны поддельных акцизных марок, более 81 тыс. бутылок фальсификата, более 100 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Продукция отправлялась как по региону, так и за пределы Ульяновской области.

По данным следствия, в двух цехах работало около 100 человек, всего же в ОПГ - 12 человек. Геннадий Абросимов отвечал за поставки спирта и реализацию готовой продукции, Заури Елошвили и Рамаз Гогичаев руководили двумя производствами. Именно с этим подпольным заводом было связано и дело замначальника полиции управления МВД по Ульяновской области Эдуарда Осянина, который в июле прошлого года по обвинению в получении взяток в размере 12,85 млн руб. за «крышевание» нелегального бизнеса был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 38,5 млн руб.

По остальным участникам (фамилии не раскрываются) дело выделено в отдельное производство.

Адвокаты подсудимых подали апелляционные жалобы, однако областной суд, согласился с решением районного суда, хотя и снизил каждому осужденному срок лишения свободы на полгода.

Защищающий интересы Заури Елошвили адвокат Нейман Азадов заявил “Ъ”, что, вероятно, будет направлена кассационная жалоба, поскольку его подзащитный «к этому делу не имеет никакого отношения», — попав в ДТП под Ульяновском, был вынужден остановиться в Ульяновске у друга Рамаза Гогичаева, признавшегося, что работал на подпольном заводе наемным работником. Адвокат Геннадия Абросимова Радик Жалальдинов от комментариев отказался.

Сергей Титов, Ульяновск