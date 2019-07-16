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УГМК изменит схему управления Учалинским ГОК

УГМК-холдинг намерен передать функции управляющий компании Учалинского горнообогатительного комбината (УГОК) в Башкирии своему подразделению — АО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК). Вопрос о передаче УГМК функций единоличного исполнительного органа учалинского комбината вынесен на внеочередное собрание акционеров УГОК, которое назначено на 20 августа. Причины, по которым в УГМК решили пересмотреть схему управления башкирским активом, не уточняются.

Учалинский ГОК специализируется на добыче и переработке медно-колчеданных руд с получением медного, цинкового и пиритного концентратов. Основной минерально-сырьевой базой являются Учалинское, Молодежное и Узельгинское месторождения в Башкирии. УГМК владеет 97% акций предприятия.

Ирина Самойлова


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