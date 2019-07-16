Железнодорожную станцию Колпино реконструируют в рамках сотрудничества РЖД и Смольного

Железнодорожную станцию Колпино планируют реконструировать в рамках сотрудничества РЖД и Смольного до 2024 года. Об этом заявил глава комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Роман Голованов во вторник, 16 июля. Помимо этого программой сотрудничества предусмотрено также строительство пассажирской технической станции Дача Долгорукова, дополнительных перронов на Ладожском вокзале и четвертого главного пути на железнодорожном участке «Обухово – Тосно».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ОАО «РЖД» подписало соглашение со Смольным на 88 млрд рублей о развитии железнодорожного узла Петербурга.